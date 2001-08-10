Островные рыбзаводы начали выпускать мальков кеты в реки

В Сахалинской области при поддержке региональных властей построено 54 предприятия для искусственного воспроизводства лососевых. В этом году они выпустят в островные реки около 900 миллионов мальков, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По словам главы региона Валерия Лимаренко, производство в рыбной отрасли – важнейшая составляющая островной экономики.

– Для сахалинцев и курильчан красная рыба – это работа, еда и любимое увлечение. Я помню времена, когда сахалинский лосось гремел по всему Союзу. Необходимо вернуть высокое звание рыбной отрасли. Большую роль в этом играют рыборазводные заводы, которые помимо ценного ресурса дают сотни рабочих мест для жителей, – сказал врио губернатора.

В конце прошлого года на Сахалине и Курилах впервые заложили на инкубацию более 1 миллиарда икринок горбуши, кеты, кижуча, симы. Теперь мальки подросли и готовы отправиться в естественные водоемы, чтобы в среднем через 3-4 года вернуться на нерест в островные реки.

Более 12 миллионов мальков кеты начал выпускать в реки один из самых молодых рыбоводных заводов области. «Ловецкий» был построен в Невельском районе в 2017 году. Правительство Сахалинской области компенсировало предприятию часть затрат – около 15 миллионов рублей – на приобретение оборудования.

– Создание завода началось с понимания того, что, если нет малька, то нет и самой рыбы. У кеты процесс размножения в естественной среде происходит раз в жизни. Проведя в открытом море несколько лет, уже взрослая рыба плывет на родину для нереста, – рассказал заместитель директора рыборазводного завода «Ловецкий» Дмитрий Багинский.

На предприятии используется традиционная для сахалинских и японских заводов схема размещения: в боксах – на стадии инкубации икры, в бетонных каналах питомника – на стадии выдерживания и подращивания молоди. Мощность завода – 25 миллионов штук мальков кеты в год, что обеспечит возврат более 1 тысячи тонн рыбы ежегодно.

– Мы выращиваем мальков весом более 1 грамма, чтобы обеспечить высокую выживаемость молоди. Чем малек крупнее, тем более подвижным он будет и тем более широкий спектр естественных кормов сможет потреблять, – объяснил старший рыбовод завода «Ловецкий» Виктор Погодин.

Сегодня на заводе трудится 15 человек. Когда выпущенная кета вернется на нерест, появятся новые рабочие места в добывающем и рыбоперерабатывающем секторах предприятия.

«Ловецкий» построен на юго-западном побережье Сахалина, где подходы лососевых в последние годы минимальны. Восстановление естественных нерестилищ и строительство новых рыбоводных мощностей позволят восстановить и приумножить промысловый потенциал некогда богатого промыслового района.