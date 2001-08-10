Корсаковскую ЦРБ возглавил Осман Салманов

Исполняющим обязанности главного врача Корсаковской центральной районной больницы назначен Осман Салманов. До этого он занимал пост заведующего консультативной поликлиникой областной клинической больницы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

- По работе центральной районной больницы есть немало вопросов у жителей Корсаковского района. Надо кардинально менять ситуацию, активнее привлекать новых врачей, совершенствовать организацию работы ЦРБ. В поликлинике утром не должно быть очередей, для этого необходимо грамотно выстроить маршрутизацию пациентов. Над доступностью стоматологической помощи и УЗИ-обследований надо работать. Процесс прохождения диспансеризации должен быть комфортным для пациентов, – обозначил ключевые задачи для нового руководителя медучреждения исполняющий обязанности министра здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Осман Салманов начинал свою карьеру в вооружённых силах РФ. В 1999 году, закончив интернатуру по хирургии Саратовского медуниверситета, получил назначение на Дальний Восток. Служил в медицинском батальоне на острове Кунашир, в посёлке Лагунное. Через пять лет стал его командиром, позднее руководил военным госпиталем на Сахалине. Уволившись из армии, пришёл работать в Корсаковскую центральную больницу заместителем главного врача, поэтому со спецификой этого медучреждения хорошо знаком.