В сахалинской рыбе вновь нашли глистов

Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели 1203 исследования на прошлой неделе. В ходе испытаний получено 56 положительных результатов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

Среди пищевой продукции исследовались рыба и морепродукты: икра лососёвая, рыба сырец и рыба мороженая, а также прочие морепродукты.

Кроме того, проведены исследования молока сырого и кисломолочной продукции.

В результате проверки в 18 случаях выявлены гельминты в неживой рыбе, в 34 случаях кровь от животных не соответствовала нормам по биохимическим показателям, в 2 случаях в воде для поения животных выявлены ОБК (общие колиформные бактерии) и в еще 2 случаях - ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии).

Полученные сведения внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов РФ и иные ведомства.