Дезинфекция водопроводных сетей началась в Охе

Сахалинские власти принимают необходимые меры для дезинфекции воды в Охе. Сегодня в городе под руководством зампредседателя ПСО Владимира Сидоренко проводится дезинфекция водопроводных сетей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

По инициативе руководства этой ночью был запущен процесс хлорирования в системе водоснабжения города - в 2:30 реагент полностью заполнил распределительную сеть.

Концентрация хлора сравнительно невысока – такую воду нельзя пить, использовать для мытья посуды или приготовления пищи, личной гигиены, однако можно применять в технических целях. Правда, в этом случае период обеззараживания более длительный – в течение суток. Хлорирование будет проводиться до 3:00 26 июня.

Для жителей организован подвоз воды цистернами. Они для удобства охинцев стоят в трех точках: по ул. Дзержинского, 19, а также на площадках у магазинов «Триада» и «У Федоровича». Четвертая машина работает по заявкам, если, к примеру, требуется доставить воду в роддом или на другие социальные объекты.

Напомним, ранее вирусная инфекция была обнаружена у жильцов многоквартирного дома Охи. Сейчас они находятся в больнице и оказывается вся необходимая помощь.

Определен круг лиц, которые контактировали с больными, ежедневно их осматривают медики. В городе организована вакцинация жителей, находящихся в зоне риска – воспитанников детских садов, работников водоканала.

Все санитарные службы переведены в режим повышенной готовности, управляющим компаниям дано распоряжение провести дополнительную санитарную очистку подъездов и подвалов. Детские сады и пришкольные лагеря в Охе временно не работают, спорткомплекс закрыт на плановый ремонт.

Вся информация регулярно докладывается главе региона Валерию Лимаренко. Ежедневно в правительстве области проводятся заседания оперативного штаба по контролю за ситуацией.