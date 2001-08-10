"Вафельница" украсит семь перекрёстков Южно-Сахалинска

Разметку типа «вафельница» нанесут на семи перекрестках Южно-Сахалинска. Нынешней ночью работы были проведены на пересечении улиц Ленина и Пограничной. Сегодня разметка появится сразу на двух перекрестках: ул. Ленина - ул. Емельянова и ул. Амурская - ул. Сахалинская, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города.

Работы проводятся в период наименьшей интенсивности движения - в ночное время. Для нанесения разметки перекресток на время полностью закрывается. В ближайшее время разметка «вафельница» также появится на перекрестках пр. Мира - ул. Пограничная, пр. Мира - ул. Хабаровская, пр. Мира - ул. Емельянова, ул. Ленина - ул. Сахалинская (по окончании ремонтных работ).

Напомним, впервые подобная разметка появилась на дорогах Южно-Сахалинска в 2018 году. Тогда под «вафельницу» попали три перекрестка.

Разметка (1.26) выполнена в виде сетки с диагональными линиями и границами желтого цвета, обозначает запретную зону для остановки транспортных средств и призвана минимизировать заторы на перекрестках. Согласно нововведениям в Правила дорожного движения функция «вафельницы» - обозначение участка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор. Таким образом, если вы заехали на участок «вафельницы», остановились, ожидая, когда машины продвинутся дальше, но не успели покинуть желтую сетку до момента включения красного цвета, вы создали помеху для едущих в поперечном направлении автомобилей, а значит, нарушили правила разметки.