Форум старшеклассников прошёл в Южно-Сахалинске

Муниципальный этап молодежного форума «Правовые университеты» состоялся в Южно-Сахалинске. Инициатором проекта выступила прокуратура города при поддержке департамента образования, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Более 70 старшеклассников, задействованных в трудовых бригадах и лагерях труда и отдыха, не только познакомились с работой правоохранительных органов, но и на практике попробовали себя в роли экспертов-криминалистов: составляли фотокомбинированный портрет (фоторобот), узнали, как работает полиграф. Ребятам продемонстрировали автомобиль, предназначенный для перевозки заключенных, а также познакомили их с кинологической службой.

Как отмечают организаторы, такой формат мероприятий способствует повышению правовой грамотности молодежи и помогает определиться с выбором будущей профессии.

В Южно-Сахалинске форум проводится уже второй раз. Региональный этап состоится в сентябре. В нем примут участие ребята из муниципальных образований области, в том числе и студенты островных вузов.