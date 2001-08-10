Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июня 2019
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16:14, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Форум старшеклассников прошёл в Южно-Сахалинске

Форум старшеклассников прошёл в Южно-Сахалинске

 

Муниципальный этап молодежного форума «Правовые университеты» состоялся в Южно-Сахалинске. Инициатором проекта выступила прокуратура города при поддержке департамента образования, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Более 70 старшеклассников, задействованных в трудовых бригадах и лагерях труда и отдыха, не только познакомились с работой правоохранительных органов, но и на практике попробовали себя в роли экспертов-криминалистов: составляли фотокомбинированный портрет (фоторобот), узнали, как работает полиграф. Ребятам продемонстрировали автомобиль, предназначенный для перевозки заключенных, а также познакомили их с кинологической службой.

Как отмечают организаторы, такой формат мероприятий способствует повышению правовой грамотности молодежи и помогает определиться с выбором будущей профессии.

В Южно-Сахалинске форум проводится уже второй раз. Региональный этап состоится в сентябре. В нем примут участие ребята из муниципальных образований области, в том числе и студенты островных вузов.

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