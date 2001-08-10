Форум старшеклассников прошёл в Южно-Сахалинске
Муниципальный этап молодежного форума «Правовые университеты» состоялся в Южно-Сахалинске. Инициатором проекта выступила прокуратура города при поддержке департамента образования, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Более 70 старшеклассников, задействованных в трудовых бригадах и лагерях труда и отдыха, не только познакомились с работой правоохранительных органов, но и на практике попробовали себя в роли экспертов-криминалистов: составляли фотокомбинированный портрет (фоторобот), узнали, как работает полиграф. Ребятам продемонстрировали автомобиль, предназначенный для перевозки заключенных, а также познакомили их с кинологической службой.
Как отмечают организаторы, такой формат мероприятий способствует повышению правовой грамотности молодежи и помогает определиться с выбором будущей профессии.
В Южно-Сахалинске форум проводится уже второй раз. Региональный этап состоится в сентябре. В нем примут участие ребята из муниципальных образований области, в том числе и студенты островных вузов.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:20 Сегодня Сахалинцы стали чаще обращаться к страховщикам
10:13 Сегодня Японцы навестили могилы своих предков на Кунашире ⠀
09:58 Сегодня Островитяне смогут пройти по новому маршруту Чехова
10:27 Сегодня Олимпийский день отметили в Южно-Курильске
11:12 19 Июня Большой алмаз назвали в честь Сахалина
- 11:28 19 Июня Открытый форум прокуратуры пройдет на Сахалине
- 13:30 20 Июня Почти 400 островитян заявились на образовательные форумы с начала года
- 14:23 20 Июня ВТБ нарастил кредитно-документарный портфель в Амурской области
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?