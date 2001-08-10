Луговчане пожаловались на работу местной поликлиники
Глава сахалинского минздрава встретился с луговчанами. Встречу инициировал врио губернатора Валерий Лимаренко по итогам рабочей поездки в планировочный район. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на островное правительство.
В ходе общения главы региона с жителями Лугового очень много вопросов было связано с работой системы здравоохранения и медицинских учреждений. Глава региона тогда предложил провести отдельную большую «консультацию» с представителями областного минздрава. Эту идею луговчане дружно поддержали.
Разговор Владимира Ющука с жителями планировочного района прошел в местной поликлинике. В течение более 2,5 часов были заданы десятки вопросов, волнующих жителей. Среди них - выдача талонов к узким специалистам, оказание медицинской помощи детям, организация консультаций с представителями других медучреждений. Приводились конкретные примеры, когда возникали вопросы к скорости и качеству оказания медицинской помощи.
- У нас есть жалобы на то, как организована работа с детьми. Сама сталкивалась в некоторых ситуациях. Считаю, что на это надо обратить особое внимание, – отметила жительница планировочного района Александра Чин.
- На трёх участках сейчас работают два врача-педиатра. В сентябре ожидаем прихода ещё одного профильного специалиста, – сообщил заведующий поликлиникой №6 Артём Нагорный.
Глава минздрава поручил направить в это медучреждение педиатра из Южно-Сахалинской городской поликлиники. До прихода ещё одного врача он будет вести приём юных пациентов в Луговом.
Сразу несколько вопросов касались выдачи направлений на обследование в консультативно-диагностический центр и областную консультативную поликлинику. Участники встречи сетовали на то, что получить их непросто.
- Мы приняли решение, что лишних проволочек в маршрутизации пациентов быть не должно. Если лечащий врач видит необходимость в консультации коллег из других медучреждений по постановке диагноза или определению тактики лечения, то выдаёт соответствующее направление, – подчеркнул исполняющий обязанности министра здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.
Ещё один из вопросов был связан с отсутствием эндокринолога в поликлинике. Проблема вскоре решится - новый врач по этой специализации приступит к работе с 1 июля.
Выступавшие сделали акцент и на затянутости процедуры выписки рецептов. По этому вопросу также есть решение – вскоре откроется кабинет, где будут заниматься только этой задачей.
На встрече без ответа не остался ни один вопрос луговчан. В целом, жители одобрили такой формат решения проблем. В финале разговора Владимир Ющук предложил им встретиться в поликлинике повторно, через месяц, чтобы оценить перемены в организации работы медучреждения.
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