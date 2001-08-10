Специалисты не нашли в пробах охинской воды возбудителей инфекции

Специалисты управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, после тщательного анализа, не выявили в пробах охинской воды возбудителей заболеваний. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Напомним, накануне в охинской системе водоснабжения были взяты анализы воды. 4 пробы из разных частей города направили на специализированные бактериологические исследования в Южно-Сахалинск.

- Результат по всем четырем пробам отрицательный, - прокомментировал заместитель председателя регионального правительства Владимира Сидоренко, под руководством которого в Охе проводится дезинфекция водопроводных сетей.

Хлорирование будет проводиться до 3:00 26 июня. Жителей просят не использовать воду для питья, мытья посуды или приготовления пищи, личной гигиены. Для охинцев организован подвоз воды цистернами. Они стоят в трех точках: по ул. Дзержинского, 19, а также на площадках у магазинов «Триада» и «У Федоровича». Четвертая машина работает по заявкам, если, к примеру, требуется доставить воду в роддом или на другие социальные объекты.

Напомним, ранее вирусная инфекция была обнаружена у жильцов многоквартирного дома Охи. Сейчас они находятся в больнице и оказывается вся необходимая помощь.

Все санитарные службы переведены в режим повышенной готовности, управляющим компаниям дано распоряжение провести дополнительную санитарную очистку подъездов и подвалов. Детские сады и пришкольные лагеря в Охе временно не работают, спорткомплекс закрыт на плановый ремонт.

Вся информация регулярно докладывается главе региона Валерию Лимаренко. Ежедневно в правительстве области проводятся заседания оперативного штаба по контролю за ситуацией.