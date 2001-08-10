Южносахалинцы смогут анонимно рассказать о наркозависимости
Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, пройдут в Южно-Сахалинске. Всех желающих ждут на день открытых дверей в Сахалинском областном наркологическом диспансере, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Завтра, 26 июня, в отделении профилактики наркодиспансере (ул. Горького, 12а), ждут всех желающих с 09.00 до 17.00. В кабинете №6 можно будет получить бесплатное анонимное консультирование. Прием проведет психиатр-нарколог для детей, подростков и взрослого населения. Можно будет получить рекомендации по вопросам отказа от употребления ПАВ и пройти бесплатное тестирование на наличие наркотических веществ в организме.
В этот же день также пройдет общегородская антинаркотическая просветительская акция «Наркотикам - нет!». В 14.30 на площади Ленина начнет работать выездная бригада специалистов детской поликлиники, наркологического диспансера, комиссии по делам несовершеннолетних и УМВД Сахалинской области, а также управления общественной безопасности и контроля администрации города. Участникам предложат информационные материалы антинаркотической направленности и бесплатные консультации. Далее бригада медиков направится в парк культуры и отдыха им. Гагарина.
К пропаганде здорового образа жизни ежегодно подключаются и клубные формирования Южно-Сахалинска, которые совместно со специалистами здравоохранения и правоохранительными органами ведут просветительско-разъяснительную работу по данной тематике. В клубах по месту жительства подготовлена профилактическая программа с конкурсами рисунков, игровыми мероприятиями, профилактическими беседами. Так, клуб «Альтаир» приглашает своих воспитанников на конкурсно-игровую программу «Пусть всегда будет здоровье!».
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