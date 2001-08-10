Футболисты из Нерюнгри первенствовали на зональном турнире в Южно-Сахалинске
Зональный турнир («Дальний Восток») первенства России по футболу среди юношей 2005 г.р. профессиональных футбольных клубов и спортивных школ стартовал в Южно-Сахалинске. Путевку на финал соревнований оспаривают пять команд, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.
В турнире принимают участие «СКА-Хабаровск», «Луч» (Владивосток), ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Форза-Темп» (Артем) и «РССШ по футболу» (Нерюнгри). Они определят победителя и призеров по круговой системе. Формат матчей – 2 тайма по 35 минут.
В матче открытия на поле стадиона «Спартак» вышли «СКА-Хабаровск» и «РССШ по футболу». В прошлом году хабаровчане стали победителями дальневосточного первенства среди юношей 2005 г.р., а футболисты из Нерюнгри финишировали шестыми. Однако за зимнюю паузу многое изменилось.
«СКА-Хабаровск» открыл счет на 5-й минуте после удара Грицуты. На исходе первого тайма Юрьев восстановил равновесие, а после перерыва «дублем» отметился Спирин, и «РССШ» одержала победу – 3:1.
- Установку на игру парни выполнили. В первом тайме играли против ветра, поэтому играли от обороны. Во втором тайме больше атаковали. Можно сказать, что с задачей справились на «пять». Недостатки, конечно, были. Но они будут всегда и устранять их нужно всю жизнь. Выделять никого не буду, я не сторонник этого. Футбол – командный вид спорта. Все молодцы! - похвалил своих подопечных тренер «РССШ по футболу» Александр Корзанов.
Второй матч дня позиционировался как «приморское дерби». Отношения выясняли «Луч» и «Форза-Темп». Игра завершилась ничьей – 1:1.
Расписание игр на 26 июня (стадион «Спартак»):
14:00. «СКА-Хабаровск» - «Луч».
16:00. «Сахалин» - «РССШ по футболу».
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