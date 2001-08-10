Повреждённый участок дороги Южно-Сахалинск-Холмск реконструируют

Реконструкция поврежденного участка дороги Южно-Сахалинск-Холмск начнется 1 августа. Завершить первый этап работ планируют 1 ноября текущего года. Такая информация была озвучена в ходе рабочей поездки главы области в Холмский район, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Николай Давыдов доложил, что проектные работы по реконструкции участка между 86-м и 87-м километрами дороги завершаются. Специалисты предлагают разделить фронт работ на 3 этапа. На первом – выйти за границы поврежденного участка, укрепить откосы, на втором – провести водоотведение, на третьем – отремонтировать участок трассы.

Врио губернатора поручил министерству транспорта не затягивать проектные процедуры, параллельно вести изыскания сразу на все этапы работ.

– Ремонт надо провести в самые сжатые сроки, чтобы уже до холодов восстановить дорогу и наладить надежное сообщение между Южно-Сахалинском и Холмском, – сказал Валерий Лимаренко.

В минувшем феврале глава региона уже осматривал участок трассы Южно-Сахалинск–Холмск, пострадавший в результате сошедшего ранее оползня. Между 86-м и 87-м километрами дороги на асфальтовом покрытии образовалась трещина, которая привела к перепаду высот правой и левой сторон движения. Тогда врио губернатора поручил областному министерству транспорта организовать инженерные изыскания, после чего начать восстановление дорожного полотна.

Напомним, ремонт трассы необходим в связи с тем, что асфальтовое покрытие лежит не на коренных породах, а на насыпном грунте. Если не предпринимать никаких мер, то оползневый процесс продолжится, а это, в свою очередь, может привести к повреждению опоры высоковольтной линии электропередач, а также к закрытию автомобильного сообщения между областным центром и Холмском.