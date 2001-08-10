Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июня 2019
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Глава Сахалинской области встретится с жителями Владимировки
10:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Глава Сахалинской области встретится с жителями Владимировки

Врио губернатора островного региона Валерий Лимаренко встретится с жителями Владимировки. Он посетит планировочный район в четверг, 27 июня, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

По итогам визита состоится традиционная встреча с жителями. Пообщаться с Валерием Лимаренко южносахалинцы смогут в Доме культуры «Родина» по адресу: пр. Мира, 83. Начало мероприятия – в 17:00.

Перед встречей, в 16:00, пройдет личный прием министров областного правительства и сотрудников городской администрации.

Приглашаются все желающие.

 

 

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