Жители холмского села Костромское отпраздновали новоселье

Ключи от квартир в новом монолитном доме получили переселенцы из ветхого и аварийного жилья. С новосельем жителей села Костромское Холмского района от имени правительства Сахалинской области поздравил врио губернатора Валерий Лимаренко, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительство региона.

Глава области также напомнил, что ранее программа по ликвидации аварийного жилья была рассчитана на 6 лет. Было решено ускорить работы и выполнить её за два года. В результате, всего в Холмском районе будет ликвидировано 26 тысяч квадратных метров ветхого жилья, а новоселье справят более одной тысячи человек.

Пенсионерка из Костромского Пелагея Степанова ждала новую квартиру несколько десятков лет.

- Наш 48-квартирный дом был ветхий. То крыша протечет, то подвал затопит. Постоянно были проблемы с водой. Сейчас другая жизнь настанет, нормальная и спокойная, - рассказала женщина.

Новый четырехэтажный дом построен на улице Центральной. Ему присвоен №3а. В доме – 8-двухкомнатных и 8-трехкомнатных квартир. В скором времени в селе введут в эксплуатацию еще два 16-квартирных дома.