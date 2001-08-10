Жители холмского села Костромское отпраздновали новоселье
Ключи от квартир в новом монолитном доме получили переселенцы из ветхого и аварийного жилья. С новосельем жителей села Костромское Холмского района от имени правительства Сахалинской области поздравил врио губернатора Валерий Лимаренко, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительство региона.
Глава области также напомнил, что ранее программа по ликвидации аварийного жилья была рассчитана на 6 лет. Было решено ускорить работы и выполнить её за два года. В результате, всего в Холмском районе будет ликвидировано 26 тысяч квадратных метров ветхого жилья, а новоселье справят более одной тысячи человек.
Пенсионерка из Костромского Пелагея Степанова ждала новую квартиру несколько десятков лет.
- Наш 48-квартирный дом был ветхий. То крыша протечет, то подвал затопит. Постоянно были проблемы с водой. Сейчас другая жизнь настанет, нормальная и спокойная, - рассказала женщина.
Новый четырехэтажный дом построен на улице Центральной. Ему присвоен №3а. В доме – 8-двухкомнатных и 8-трехкомнатных квартир. В скором времени в селе введут в эксплуатацию еще два 16-квартирных дома.
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