Южносахалинцев наградят за селфи на фоне граффити
Дальневосточные художники изобразят на стенах Южно-Сахалинска пять сюжетов из отечественных кинокартин. Граффити-проект проходит в рамках фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины». Жители и гости города могут сфотографироваться на фоне новых арт-объектов и получить призы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля.
Для этого нужно: сделать селфи около одной из стен и выложить в Вконтакте или Instagram с хештегом #смотрисвое2019 (#смотрисвоё2019). Пять победителей будут определены 29 июня в 09.00 с помощью генератора случайных чисел. Приз победителю: два билета на закрытие фестиваля «Утро Родины», подарочный пакет с сувенирной продукцией фестиваля и автографами звезд кино.
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