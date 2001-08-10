Школу, поликлинику, баню и другие соцобъекты построят в Холмске

О развитии портового города и сел района рассказал глава региона на встрече с жителями. Более 3 часов Валерий Лимаренко отвечал на вопросы холмчан в Центральном доме культуры. Об том сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного правительства.

В феврале глава Сахалинской области уже побывал с рабочей поездкой в Холмском районе. Тогда был дан ряд важных поручений, сегодня по ним приняты решения.

– На мой взгляд, вид на прекрасную бухту сильно портят полуразрушенные дома. Эту проблему мы обсуждали в феврале с жителями города. Из бюджета будет выделено 100 миллионов за два года на снос всех ветхих построек в районе. Освободившаяся земля пригодится для строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры. Также мы договорились с местными депутатами, что они подготовят программу капитального ремонта дворов и многоквартирных домов и представят ее жителям. Люди должны знать, когда место, где они живут, преобразится. За три года во всем жилом фонде в Холмском районе необходимо навести порядок, – сказал Валерий Лимаренко.

Чтобы юные холмчане учились в одну смену, в портовом городе построят новую школу на 400 мест с пришкольным стадионом. Уже определен земельный участок в новом микрорайоне по улице Некрасова. Окончание строительства запланировано на 2021 год.

Тогда же в Холмске появится новый банно-прачечный комплекс на 80 посетителей в день. Кроме того, в Чехове и Костромском построят современные спортзалы, а в районном центре возведут физкультурно-оздоровительный комплекс и проведут капитальный ремонт чаши бассейна.

Большая стройка коснется и сферы здравоохранения – к 2022 году планируется возвести новый хирургический корпус Холмской ЦРБ, а также единый амбулаторно-поликлинический комплекс на 600 посещений в сутки.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства связано со строительством газовых котельных и ликвидацией несанкционированных свалок.

Жители Правды на встрече пожаловались на перебои с водоснабжением – в прошлом году здесь произошла авария на плотине. Проблема решится в следующем году, когда в селе реконструируют водозабор.

Большой круг вопросов коснулся состояния районных дорог, в частности Холмск – Яблочное и Холмск – Правда. Как стало известно на встрече с врио губернатора, на этих участках асфальт заменит грунтовку в 2020 и 2021 годах. В начале года на приведение в порядок всех дорог муниципалитету было выделено 80 миллионов рублей. После того, как в феврале Валерий Лимаренко поставил задачу – довести долю асфальтовых трасс до среднероссийского показателя, финансирование увеличили до 690 миллионов рублей.

Холмские «дети войны» подняли ряд медицинских проблем. Пенсионеры пожаловались на плохое качество зубопротезирования. В ответ руководство региона на этой неделе направило в портовый город комиссию из областной стоматологической поликлиники.

– Качество и доступность медицинских услуг – приоритет в работе сахалинского правительства. 300 тысяч человек пройдут диспансеризацию. У нас нет проблем с материальными ресурсами, но есть дефицит кадров и неправильно организованное штатное расписание. Если у вас есть вопросы по здравоохранению, звоните на горячую линию «1-300». Это сигнал для нас к решению наболевших проблем, – отметил Валерий Лимаренко.

На встрече с врио губернатора было озвучено несколько кадровых решений. В июле в Холмске начнет работать еще один офтальмолог. А в сентябре после окончания ординатуры приедет онколог.

– Я всю жизнь живу в Холмске и очень обидно видеть его таким неухоженным. После общения с главой нашей области появилась надежда, что город приведут в порядок, – поделилась жительница Холмска Нина Антонова. – Я и раньше участвовала во встречах с руководителями области. Но никогда не было такого, чтобы в зале сидели все министры, все руководство, и решения не откладывались в долгий ящик, а принимались сразу же.