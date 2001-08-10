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10:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Перекрёсток Мира-Компроспект в Южно-Сахалинске снова закроют
Перекресток двух проспектов - Мира и Коммунистического - в очередной раз закроют для движения транспорта. В предстоящие выходные здесь будет произведена замена дорожного покрытия с последующим асфальтированием. Ограничения продлятся с 21.00 28 июня до 06.00 1 июля, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.
Напомним, ранее данный участок закрывали для выполнения работ в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту Коммунистического проспекта. Специалисты подрядной организации занимались прокладкой коммуникаций водоснабжения и связи.
Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов заранее планировать свои маршруты.
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