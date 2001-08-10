Островитян приглашают на уборку пляжа в селе Лопатино

В предстоящую пятницу, 29 июня, в Невельском районе на пляже села Лопатино пройдет традиционная экологическая акция «Чистый Берег». Начало в 11:00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональный фонд "Родные Острова".

До места проведения акции можно добраться на своем личном автомобиле. Сбор в 11.00 в Лопатино у кафе «Амур».

Кроме этого, для всех желающих будут организованы автобусы из Невельска до Лопатино и обратно. Сбор на парковке администрации Невельского городского округа (ул.Ленина, 15). Отъезд автобусов в 10.30.

Для участников экологической акции будет проведена концертная программа, организовано питание и экологические игры с приятными сюрпризами, а также лотерея.

В 2016 году инициаторами проведения акции стали Сахалинские рыбопромышленники – основатели регионального фонда «Родные Острова». Тогда впервые на пляже села Лопатино собрались эко-волонтеры, благотворители и просто жители Невельского района. За время акции участники погрузили в самосвалы больше 500 мешков мусора. Тогда участников акции было 300 человек. За эти годы тех, кто с удовольствием принимает участие в проведении акции стало в 2 раза больше.

Организатором экологического субботника выступает региональный фонд «Родные Острова» и администрация Невельского городского округа.