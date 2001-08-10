Двух советников ищут в администрации Южно-Сахалинска

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска открыты вакансии на должности ведущих советников отдела генплана и планировки территорий. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе ведомства.

Квалификационные требования: высшее инженерное и архитектурное образование без предъявления требований к стажу.

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