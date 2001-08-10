Капремонт улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске продолжат в 2020 году

Капитальный ремонт ул. Комсомольской на участке от пр. Победы до ул. Пуркаева - порядка 1,7 км - начнется в 2020 году. Строительно-монтажные работы разделят на два этапа. Первым приведут в порядок отрезок от пр. Победы до ул. Емельянова, вторым - от ул. Емельянова до ул. Пуркаева, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

Работы по проектированию выполняет подрядная организация ООО «Прогресс-ДВ» (Хабаровск). В настоящее время документация проходит процедуру согласования проектных решений, после чего будет направлена на государственную экспертизу, а затем состоятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ.

Проектом предусмотрены следующие виды работ: замена существующих инженерных сетей, обустройство ливневой канализации, расширение дорожного полотна до 4 полос, замена брусчатки и бордюрных камней, устройство уличного освещения, полное благоустройство прилегающей территории. Кроме того, будут проведены работы по замене существующего моста и благоустройству прибрежной территории р. Пригородного в границах красных линий проектируемой улицы. Также с обеих сторон улицы на пешеходных зонах оборудуют

Напомним, капитальный ремонт одной из главных магистралей областного центра - ул. Комсомольской - начался в 2017 году. Тогда был приведен в порядок участок от. Компроспекта до пр. Победы. В 2018 году администрация областного центра заключила с ООО «Профит» контракт на разработку проекта по капитальному ремонту участка от пр. Победы до ул. Пуркаева. Однако подрядчик не справился с заданием - представленные документы не прошли государственную экспертизу. Было принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, без оплаты за фактически выполненные работы. Впоследствии данную проектную организацию внесли в Реестр недобросовестных поставщиков. Нового проектировщика выбрали в ноябре 2018 года.