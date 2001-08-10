Капремонт улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске продолжат в 2020 году
Капитальный ремонт ул. Комсомольской на участке от пр. Победы до ул. Пуркаева - порядка 1,7 км - начнется в 2020 году. Строительно-монтажные работы разделят на два этапа. Первым приведут в порядок отрезок от пр. Победы до ул. Емельянова, вторым - от ул. Емельянова до ул. Пуркаева, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.
Работы по проектированию выполняет подрядная организация ООО «Прогресс-ДВ» (Хабаровск). В настоящее время документация проходит процедуру согласования проектных решений, после чего будет направлена на государственную экспертизу, а затем состоятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ.
Проектом предусмотрены следующие виды работ: замена существующих инженерных сетей, обустройство ливневой канализации, расширение дорожного полотна до 4 полос, замена брусчатки и бордюрных камней, устройство уличного освещения, полное благоустройство прилегающей территории. Кроме того, будут проведены работы по замене существующего моста и благоустройству прибрежной территории р. Пригородного в границах красных линий проектируемой улицы. Также с обеих сторон улицы на пешеходных зонах оборудуют
Напомним, капитальный ремонт одной из главных магистралей областного центра - ул. Комсомольской - начался в 2017 году. Тогда был приведен в порядок участок от. Компроспекта до пр. Победы. В 2018 году администрация областного центра заключила с ООО «Профит» контракт на разработку проекта по капитальному ремонту участка от пр. Победы до ул. Пуркаева. Однако подрядчик не справился с заданием - представленные документы не прошли государственную экспертизу. Было принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, без оплаты за фактически выполненные работы. Впоследствии данную проектную организацию внесли в Реестр недобросовестных поставщиков. Нового проектировщика выбрали в ноябре 2018 года.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:30 21 Июня Горожан приглашают поучаствовать в акции «Свеча памяти»
17:58 21 Июня Сахалинские школьники освоили железнодорожные профессии
17:17 21 Июня Островитян зовут на мероприятия фестиваля «Утро Родины»
- 12:06 21 Июня Юным сахалинцам расскажут о вреде наркотиков
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?