Южносахалинцам предлагают вступить в Общественный совет
В Южно-Сахалинске приступают к формированию нового состава Общественного совета. Прием заявок от инициативных горожан на выдвижение своей кандидатуры продлится до 3 июля включительно. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.
В состав совета войдут 15 человек из числа представителей региональных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (по одному кандидату от некоммерческой организации), а также граждан, постоянно проживающих на территории городского округа и своей активной гражданской позицией вносящих значительный вклад в развитие муниципального образования.
Заявления и необходимый пакет документов принимаются в департаменте внутренней политики администрации Южно-Сахалинска (ул. Карла Маркса, 51, каб. 211, 214) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Перечень документов для некоммерческих организаций:
- заявление;
- копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
- решение полномочного в соответствии с учредительным документом некоммерческой организации органа о выдвижении кандидата в члены Общественного совета;
- документы, содержащие информацию о деятельности некоммерческой организации, сведения о кандидате;
- письменное согласие кандидата о размещении представленных им сведений на официальном сайте, раскрытии указанных сведений иным способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены Общественного совета, а также об обработке его персональных данных в целях формирования состава Общественного совета.
Перечень документов для граждан:
- заявление о выдвижении кандидата в состав Общественного совета;
- биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата;
- письменное согласие кандидата о размещении представленных им сведений на официальном сайте, раскрытии указанных сведений иным способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены Общественного совета, а также об обработке его персональных данных в целях формирования состава Общественного совета.
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