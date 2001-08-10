Кишечную палочку нашли в сахалинской молочной продукции

Специалисты Россельхознадзора проверили 15 производителей молока и молочной продукции в Приморском крае и на Сахалине. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе исследований из 87 проб 20 показали положительные результаты. В частности, выявлены бактерии группы кишечной палочки в твороге, молоке и сметане, превышение общего уровня бактериальной обсемененности в молоке и сметане, дрожжи, а также превышение содержания соматических клеток в молоке.

По выявленным нарушениям составлено 10 протоколов, выдано 8 предписаний на устранение выявленных нарушений.

Проведение внеплановых проверок производителей молока и молочной продукции Приморского края и Сахалинской области продолжится.