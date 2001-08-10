Круглый стол по электронным услугам пройдет в Южно-Сахалинске
В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска состоится круглый стол по вопросам предоставления муниципальных услуг в электронной форме. Он пройдет завтра, 28 июня, по адресу: пр. Победы, 62а, каб. 1. Начало в 10.00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.
Специалисты расскажут горожанам, как в электронном виде получить разрешение на участие в ярмарке, как зарегистрироваться на портале госуслуг и о процедуре подтверждения личности в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Напомним, подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка (пр. Победы, 62а, каб. 3). При себе необходимо иметь паспорт.
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