Ушёл из жизни замдиректора департамента хозяйства Южно-Сахалинска
Администрация Южно-Сахалинска и мэр Сергей Надсадин выражают глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам заместителя директора департамента городского хозяйства Дмитрия Юрьевича Танненберга в связи с его безвременной кончиной.
Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии областного центра, почти десять лет Дмитрий Юрьевич посвятил добросовестной службе муниципалитету. Оперативный и компетентный, с внутренним стержнем, при этом отзывчивый и радушный, он курировал важнейшие направления работы в сфере городского хозяйства. Являясь начальником отдела транспорта ДГХ Южно-Сахалинска, долгое время решал проблемы обеспеченности города общественным транспортом, повышения качества перевозок и обслуживания пассажиров. Последним пунктом в послужном списке Дмитрия Танненберга стала должность заместителя директора данного департамента.
Новость о печальном событии отозвалась горечью утраты в сердцах всех, кто работал и общался с этим открытым и жизнерадостным человеком, всех, кто знал его. Светлые воспоминания о Дмитрии Юрьевиче и его добрых делах останутся в памяти многих.
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