Алкоголь не будут продавать в Южно-Сахалинске 28 июня

Завтра, 28 июня, в День молодежи, торговля спиртными напитками на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» будет запрещена.

Администрация областного центра напоминает, что запрет на розничную продажу алкогольной продукции в этот праздничный день установлен законом Сахалинской области от 26.04.2013 № 33-ЗО.

В случае нарушения запрета в соответствии с ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ виновных ждет административный штраф: на должностных лиц - в размере от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических - от 100 до 300 тыс. руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.