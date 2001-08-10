Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июня 2019
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Глава Сахалинской области встретится с жителями Владимировки
17:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Островитян приглашают на форум «Армия-2019»

 

Жителей Сахалинской области приглашают посетить военно-технический форум «Армия-2019». Мероприятие состоится на аэродроме «Пушистый». Экспозиция будет работать 28-29 июня с 10:00 до 17:00 часов, 30 июня с 10:00 до 13:00 часов. Вход свободный, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В рамках проведения международного военно-технического форума «Армия-2019» будет развернута экспозиция вооружения и военной техники Восточного военного округа.

При посещении статической выставки у гостей форума будет уникальная возможность увидеть зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» и установку разминирования УР-77, так называемый  «Змей Горыныч».

Помимо этого будут представлены вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор», пусковая установка комплекса С-300, радиолокационная станция «Гамма-С1».

Зрители увидят танк Т-80, БТР-80, РСЗО «Град», «Смерч», «Ураган», самоходные пушки «Гиацинт».

Одной из особенностей станет статический показ комплекса беспилотной авиации «Элерон-3».

Всего гостям форума для осмотра будет представлено около 40 единиц военной техники.  Будет работать пункт отбора на военную службу по контракту. Посетителей угостят «солдатской» кашей и чаем из полевой кухни.

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