Островитян приглашают на форум «Армия-2019»

Жителей Сахалинской области приглашают посетить военно-технический форум «Армия-2019». Мероприятие состоится на аэродроме «Пушистый». Экспозиция будет работать 28-29 июня с 10:00 до 17:00 часов, 30 июня с 10:00 до 13:00 часов. Вход свободный, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В рамках проведения международного военно-технического форума «Армия-2019» будет развернута экспозиция вооружения и военной техники Восточного военного округа.

При посещении статической выставки у гостей форума будет уникальная возможность увидеть зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» и установку разминирования УР-77, так называемый «Змей Горыныч».

Помимо этого будут представлены вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор», пусковая установка комплекса С-300, радиолокационная станция «Гамма-С1».

Зрители увидят танк Т-80, БТР-80, РСЗО «Град», «Смерч», «Ураган», самоходные пушки «Гиацинт».

Одной из особенностей станет статический показ комплекса беспилотной авиации «Элерон-3».

Всего гостям форума для осмотра будет представлено около 40 единиц военной техники. Будет работать пункт отбора на военную службу по контракту. Посетителей угостят «солдатской» кашей и чаем из полевой кухни.