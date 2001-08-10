Жители Владимировки хотят видеть в своём районе сквер Геологов
Вопрос создания новой зоны отдыха в районе жилого дома №102 по ул. Сахалинской жители Владимировки накануне обсудили с представителями городской мэрии, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
- Ранее активисты обратились в общественно-консультативный совет при министерстве ЖКХ области с просьбой организовать пространство на месте снесенного 2-этажного дома и заброшенных гаражей, где собирались любители горячительных напитков. Когда данный участок освободили от построек, жители изъявили желание на этом месте создать зону для прогулок и отдыха, - рассказала член общественно-консультативного совета Алена Силачева.
По мнению жителя района Геннадия Фуреева, в новом сквере должны быть обустроены пешеходные дорожки, выполнены работы по озеленению и обустройству уличного освещения, а также установлены скамейки, беседки и урны.
- На общем собрании принято решение, что сквер будет посвящен изучению геологии, ведь Сахалинская область богата природными ресурсами. Хотелось бы видеть там какие-то арт-объекты или аншлаги, связанные с этой наукой. В дальнейшем здесь можно будет организовывать лекции для учащихся школ города, чтобы ребята могли расширить свои знания о строении Земли, о её происхождении и развитии, - добавил мужчина.
По данным представителей МКП «Горархитектура», согласно публичной кадастровой карте большая часть земли рядом с жилым домом №102 по ул. Сахалинской принадлежит муниципалитету, а небольшой участок находится в федеральной собственности. По итогам встречи было принято решение силами МКП «Горархитектура» подготовить эскиз проекта по размещению основных объектов будущего сквера. Одновременно необходимо заняться вопросом внесения изменений в градостроительную документацию, после чего сформировать земельный участок и передать его в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» для проведения работ по созданию сквера.
Как только земельный вопрос будет решен, специалисты разработают проектно-сметную документацию. Планируется, что при решении вышеупомянутых и ряда других вопросов новая зона отдыха сможет появиться во Владимировке уже в ближайшие годы.
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