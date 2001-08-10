"Сахалинская ярмарка" откроется завтра в областном центре

Новая «Сахалинская ярмарка» с 29 июня начнет функционировать в областном центре. Специально под ярмарочную площадку была благоустроена территория в районе Дома торговли (пр. Мира, 106а). В новом формате площадка будет действовать в летне-осенний сезон, до 31 октября, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

Территория ярмарочного городка разделена на две части: торговую и развлекательную. В первой разместят несколько десятков стилизованных павильонов для реализации товаров местных товаропроизводителей и иной востребованной продукции. В развлекательной зоне появятся несколько игровых комплексов и каруселей для детей, установят шатры для проведения мастер-классов. Для посетителей будет работать и фуд-корт. На сценической площадке смогут выступать лучшие творческие коллективы города.

Ярмарочная площадка будет работать со вторника по воскресенье: в будние дни - с 10.00 до 18.00, в выходные - с 09.00 до 16.00. Понедельник - санитарный день.

Участниками ярмарки станут сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, КФХ, личные подсобные хозяйства, предприятия общественного питания, ремесленники и садоводы-огородники. Порядка 30 островных производителей предложат огромный выбор свежей качественной продукции по приемлемым ценам.

Также напоминаем, что каждую неделю на площадке будут проводиться тематические дни, когда посетители смогут продегустировать определенную продукцию, а также увидеть культурно-развлекательную программу.