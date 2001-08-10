Лучший киносериал фестиваля «Утро Родины» определят сегодня в Южно-Сахалинске
Голосование за лучший киносериал фестиваля «Утро Родины», который получит специальный приз мэра Южно-Сахалинска, завершается. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Среди конкурсных картин историческая сага «Годунов» с Сергеем Безруковым в главной роли, фантастический киносериал о будущем и совместной жизни с роботами-андроидами «Лучше, чем люди», первый рэп-мюзикл «Бонус» от Валерии Гай Германики, драма «Звоните ДиКаприо» с любимцем женской аудитории Александром Петровым и другие работы. Перечень номинантов опубликован на главной странице официального сайта администрации Южно-Сахалинска.
Голосование продлится до 18.00 28 июня. Картина, набравшая наибольшее количество голосов, получит специальный приз мэра города во время церемонии закрытия фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины» 29 июня.
Ну а сегодня, 28 июня, южносахалинцев и гостей островной столицы приглашают посетить бесплатные кинопоказы, билеты для этого не нужны. В кинотеатре «Комсомолец» состоятся просмотры конкурсных сериалов «Обычная женщина» и «Медное Солнце» в 13.00 и 15.30 соответственно. Многосерийные фильмы представят их создатели Мария Меленевская (сценарий), Александр Сударев (актер), Вадим Островский (продюсер), Илья Тилькин (сценарий), Алексей Чинцов (композитор). Затем состоится «Битва кинокритиков» с участием Егора Москвитина и Дениса Горелова. Ведущий - Дмитрий Дибров.
Вечером, в 18.00, в рамках внеконкурсной программы «Имена» пройдет показ фильма «Подмосковные вечера». Мероприятие состоится в ККЗ «Октябрь», где свою картину представит Валерий Тодоровский. После просмотра у зрителей будет возможность пообщаться со знаменитым режиссером.
Кроме этого все желающие смогут полюбоваться новой иллюстрацией граффити-проекта «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска». Арт-объект, посвященный известному и всеми любимому фильму Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», украсит фасад дома № 66а по ул. Пуркаева.
Ознакомиться с афишей фестиваля «Утро Родины» можно на сайте мэрии Южно-Сахалинска в разделе «Актуально». Подробная программа и анонсы телефильмов представлены на официальном портале фестиваля.
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