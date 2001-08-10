Около 2500 деревьев и кустарников украсят Южно-Сахалинск

Работы по озеленению газонов, скверов и общественных пространств продолжаются в Южно-Сахалинске. В нынешнем сезоне областной центр украсят порядка 2500 деревьев и кустарников и около 350 тысяч цветов, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

- Работы ведутся ежедневно. Высадка цветов в городе завершится к 10 июля. Работаем сразу на нескольких участках. Вчера бригады трудились на бульваре Анкудинова, сегодня - на пр. Мира, затем перейдут на ул. Горького. Высадка цветов на клумбах производится по специально разработанному орнаменту. В этих мероприятиях задействованы порядка 100 сотрудников учреждения. Но на высадке работа не заканчивается. Затем наступает пора содержания растений, оно предполагает прополку, поливку и внесение удобрений, - рассказал директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян.

Традиционно высадка цветов в Южно-Сахалинске стартует в конце апреля. К 1 мая первые однолетки - виола - украшают клумбы на площадях Славы и Победы. Посадка кустарников и деревьев продолжается весь летне-осенний сезон. Сегодня областной центр украшают множество видов цветов и деревьев: герань, гвоздика, виола, березы, клены, рябины, сирень, а также декоративные яблони и груши.

- Последние года три-четыре вижу, как город преобразовывается, стало очень красиво, чисто. Южно-Сахалинск не узнать! Однако огорчает, что люди воруют цветы. Ведь это не их собственность, - отметила южносахалинка Антонина Ампилова.

Факты вандализма подтверждает и Сергей Троян. По его словам, неизвестные вырывают цветы, высаженные в малые архитектурные формы, установленные на дорожных ограждениях. Сегодня перекрестки областного центра украшают порядка 600 навесных горшков. В предстоящие выходные планируется доставить еще около 400. Многоярусные вазоны с цветами также появятся в традиционных местах города: на пр. Победы и вдоль ул. Горького.

Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз обращается к жителям и гостям областного центра с просьбой бережно относиться к муниципальному имуществу и заботиться о его сохранности.