Проезд по улице Леонова в Южно-Сахалинске закроют на сутки

Участок улицы Леонова в областном центре на сутки закроют для проведения ремонтных работ в рамках муниципального контракта. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

Сквозного проезда с 06.00 29 июня до 06.00 30 июня не будет со стороны Коммунистического проспекта. За это время подрядной организации предстоит проложить водопроводную трубу. Нарушенное дорожное покрытие будет восстановлено по окончании всех ремонтных работ.