Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июня 2019
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Южносахалинка получила условный срок за контрабанду стероидов
15:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд по улице Леонова в Южно-Сахалинске закроют на сутки

Участок улицы Леонова в областном центре на сутки закроют для проведения ремонтных работ в рамках муниципального контракта. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

Сквозного проезда с 06.00 29 июня до 06.00 30 июня не будет со стороны Коммунистического проспекта. За это время подрядной организации предстоит проложить водопроводную трубу. Нарушенное дорожное покрытие будет восстановлено по окончании всех ремонтных работ.

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