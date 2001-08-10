63,08|71,82|66,22
15:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Проезд по улице Леонова в Южно-Сахалинске закроют на сутки
Участок улицы Леонова в областном центре на сутки закроют для проведения ремонтных работ в рамках муниципального контракта. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.
Сквозного проезда с 06.00 29 июня до 06.00 30 июня не будет со стороны Коммунистического проспекта. За это время подрядной организации предстоит проложить водопроводную трубу. Нарушенное дорожное покрытие будет восстановлено по окончании всех ремонтных работ.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:00 24 Июня Островные школьники отдохнули в Крыму
- 13:00 24 Июня Сахалинцев приглашают поучаствовать в параде колясок
12:30 24 Июня Юные островные футболисты взяли бронзу фестиваля «Локобол-2019-РЖД»
- 11:40 24 Июня Сахалинцы могут оформить выплаты из накоплений раньше назначения пенсии
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?