Историю создания «Арифметики» расскажут островитянам

Выставка, посвященная 350-летию Леонтия Магницкого – автора учебника «Арифметика», открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Учебник "Арифметика" издан в 1703 году. Книга вышла в свет немалым по тем временам тиражом - 2400 экземпляров. Один из них хранится сегодня в фондах СахОУНБ. Книга считается памятником федерального значения, а такая ценная редкость должна содержаться в специальных условиях: в бескислотном коробе, при определенной температуре и влажности. Ей противопоказан яркий свет, поэтому выставлять книгу на всеобщее обозрение нельзя. На выставке посетители смогут ознакомиться с фотографиями учебника, а также узнают много интересного об авторе и истории создания книги.

В «Арифметике» 662 страницы, набранные на плотной бумаге славянским шрифтом двух цветов, – черным и красным. Учебник состоит из двух книг. Первая включает четыре действия арифметики, дроби, тройное правило и его применение, корни квадратные и кубические, извлечение корней. Во второй книге изложены основы алгебры, геометрии, тригонометрии, навигации, космографии, географии. На отдельных листах приводятся таблицы мер весов. В учебнике много чертежей и рисунков, поясняющих текст. Методика изложения материала мало отличается от современной.

Леонтий Магницкий проделал большую работу, чтобы материал книги был доступен и интересен читателю. Задачи в учебнике напоминают анекдоты с замысловатым математическим сюжетом. На страницах есть стихотворения, в которых даются советы и назидания.

Сведений о создателе «Арифметики» осталось немного, а большая их часть не подтверждена документально. Известно, что Леонтий Филиппович Магницкий родился 9 (19) июня 1669 года в крестьянской семье в Осташковской Патриаршей слободе Тверской губернии (ныне Осташков) на берегу озера Селигер. Мальчик еще в детстве научился самостоятельно читать, благодаря чему временами исполнял обязанности псаломщика в местной церкви. Юношей попал в Иосифо-Волоколамский монастырь, а позже его перевели в московский Симонов монастырь. Магницкий закончил Славяно-греко-латинскую академию, но священнослужителем не стал. С 1694 по 1701 годы он жил в Москве, обучал детей в частных домах и занимался самообразованием. В 1701 году по распоряжению Петра I Леонтия Магницкого назначили преподавателем школы математических и мореходных наук. Ему было поручено написать не просто учебник арифметики, а всеобъемлющую книгу с доступным изложением основных разделов математики, ориентированную на потребности морского и военного дела.

Интересно, что один из экземпляров "Арифметики" Магницкого в 1725 году попал к юному Михаилу Ломоносову, который использовал и хранил эту книгу до конца своих дней.

Выставка в фойе СахОУНБ будет работать до 7 августа. Вход свободный.