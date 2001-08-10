Газопровод высокого давления построят во Владимировке
Строительство газопровода высокого давления в южно-сахалинской Владимировке начнется в 2019 году. Работы завершатся в 2021-м, тогда появится возможность подключать к снабжению частные дома. Протяженность газопровода составит 14 км. Такая информация была озвучена накануне на встрече главы Сахалинской области Валерия Лимаренко с местными жителями, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного правительства.
Вопросы о газификации в Доме культуры «Родина» в рамках рабочей встречи с врио губернатора поднимались регулярно. Голубое топливо просят представители садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), владельцы частных домов.
- Мы живем в области, где голубое топливо добывают, а пользоваться им не можем. В зимнее время у меня на отопление дизельным топливом уходит до 40 тысяч рублей в месяц. Мы готовы построить за свои деньги инфраструктуру по присоединению к сетям, дайте нам только газ, - обратилась к Валерию Лимаренко представительница сразу трех СНТ: «Айболит», «Солнечный» и «Труд».
Глава области сообщил, что вопрос газификации области – один из приоритетных в деятельности регионального правительства.
- В настоящее время уровень газификации на Сахалине и Курилах составляет всего 30 процентов. В ближайшее три года правительство намерено довести этот показатель до 60 процентов, а через 5-6 лет полностью решить вопрос, - сказал Валерий Лимаренко. – Программа газификации жилых районов города готова, и вы можете познакомиться с ней. От СНТ нужно официальное заявление о намерении присоединиться к сетям, чтобы включить вас в план.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин уточнил, что генеральная схема газоснабжения Южно-Сахалинска будет завершена в текущем году, поэтому от представителей садоводческих товариществ ждут предложений по подключению.
Интересовала жителей Владимировки и возможность использовать сжиженный газ для отопления домов.
- Мы слышали, что в Дальнем запустили завод по производству СПГ. Есть ли возможность у физических лиц покупать газ? – прозвучал вопрос из зала.
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко пояснил, что для отопления жилых домов используется компримированный газ, который продается на автозаправке в Южно-Сахалинске. Для того, чтобы покупать там топливо, необходимо приобрести сертифицированные баллоны.
Валерий Лимаренко уточнил, что договоренность об ускорении программы газификации Сахалинской области достигнута в ходе переговоров с руководством «Газпрома».
- Я неоднократно встречался с Алексеем Миллером по этому вопросу. В рамках Петербургского экономического форума мы подписали соглашение. Договорились о строительстве мини-заводов по производству СПГ. Это будет в Поронайске и Южно-Сахалинске. В начале июля на Сахалин приедет делегация «Газпрома», чтобы обсудить все планы по строительству. Думаю, что Сахалин должен стать центром бизнеса по производству и транспортировке СПГ, - сказал Валерий Лимаренко.
Интересовали жителей Владимировки планы по ремонту дорог. Валерий Лимаренко напомнил, что областные власти в текущем году выделили дополнительные средства на муниципальные дороги. Представители городской администрации сообщили, что мэрией разработан план по строительству инженерной инфраструктуры во Владимировке. Работы будут идти параллельно – строительство водоводов, газоводов и ремонт дорог.
Традиционно много вопросов на встрече с населением главы области касаются аварийного жилого фонда. Жильцы дома по улице Александра Матросова 18 В пожаловались главе области на ужасные условия существования.
- У нас дом затоплен, по стенам плесень, жить здесь невозможно, - рассказали они. Валерий Лимаренко поручил городской администрации провести встречу с жильцами и найти для них маневренный жилой фонд.
Жительница Южно-Сахалинска Татьяна, имеющая на руках сертификат на покупку квартиры по программе «Молодая семья», посетовала, что не может реализовать его из-за отсутствия строящегося жилья в областном центре.
На этот вопрос ответили представители мэрии Южно-Сахалинска. Они рассказали, что недавно городская администрация предоставила одной строительной компании участок под застройку 47 домов. По данным застройщика, цена за квадратный метр в них будет в около 80-85 тысяч рублей. Работы на участке начнутся в скором времени.
На встрече было объявлено, что в микрорайоне в 2022 году построят и введут в эксплуатацию детский сад. Он разместится на месте коррекционной школы. В планах также возведение детской поликлиники. Земельный участок под нее планируют выделить на пересечении улиц Железнодорожной и Сахалинской.
Кроме того, городская администрация ведет работы по созданию сквера в районе Восточной гимназии на территории, где ранее размещались гаражи. А на улице Барачной в этом году откроют первую во Владимировке детскую площадку.
В 25 микрорайоне идет строительство ливневого коллектора. Ввод этого объекта в эксплуатацию решит вопрос с подтоплением частного сектора. В сентябре будет подключено уличное освещение.
Встреча длилась три часа. За это время жители Владимировки задали 56 вопросов.
- Мне очень понравилась встреча. Глава региона с вниманием отнеся к проблемам нашего района, конструктивно подходил к рассмотрению каждого вопроса, старался дать ответ на каждый поставленный вопрос, - отметила жительница Владимировки Ирина Ларионова.
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