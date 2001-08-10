Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июня 2019
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Южносахалинка получила условный срок за контрабанду стероидов
17:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Инспекторов ищут в ГИБДД Южно-Сахалинска

В южно-сахалинском отделе ГИБДД открыты вакансии инспекторов. Южносахалинцы до 35 лет, годные по состоянию здоровья к службе в ОВД, имеющие высшее либо средне-специальное образование и военный билет, могут направлять свои резюме на электронный адрес: ezhukova33@mvd.ru.
 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 789-383, 789-412 или в УМВД России по Южно-Сахалинску (ул. Хабаровская, 67), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

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