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16:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
День молодёжи отметили в Южно-Курильске
Главный праздник молодого поколения в Южно-Курильске прошел ярко и разнообразно. Пришло достаточно много курильчан, несмотря на пасмурное небо и прохладный ветер. На центральной площади райцентра для жителей Кунашира была подготовлена развлекательная вечерняя программа: концерт «Кто, если не мы», молодежно-развлекательная игра «На одной волне», флешмоб и дискотека, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на районную администрацию.
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Молодое поколение поздравил глава района Вячеслав Власенко:
«Разрешите мне поздравить самую перспективную часть нашего общества – молодежь, на которую мы делаем ставку, вам продолжать те начинания, которые мы сейчас закладываем. С праздником, молодежь!» - сказал руководитель муниципалитета.
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К поздравлениям присоединился и председатель районного собрания Сергей Бондарев. Вместе с мэром они наградили самых активных молодых людей Южно-Курильска и тех, кто вносит вклад в воспитание подрастающего поколения. Это Оксана Першина, Александр Яловой, Мария Медко, ЛейсанХисамиева, Дарья Рыжова, Марианна Павлюкевич, Мария Назарова, Оксана Иванова и «Клуб молодежных идей».
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После торжественной части стартовал праздничный концерт. На сцене выступали творческие коллективы острова – от маленьких до взрослых. Прозвучали песни Виктора Цоя, группы «Руки Вверх», «Арии» и многие другие знакомые всем композиции.
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