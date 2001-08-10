Из-за должников Сахалинэнерго возьмёт кредит
Подготовка объектов ПАО «Сахалинэнерго» к несению нагрузок осенне-зимнего максимума 2019-2020 годов идет в соответствии с графиком. К настоящему времени объем выполненных мероприятий ремонтной программы составляет свыше 40%, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу компании.
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 находятся в среднем ремонте котлоагрегат №2 и в капитальном ремонте турбоагрегат №3, продолжается капитальный ремонт теплофикационной установки II очереди. Кроме того, выполнены текущие ремонты 13 единиц основного оборудования и проведено техническое обслуживание 5 газотурбинных установок. Филиал «Распределительные сети» отремонтировал 16 трансформаторных подстанций напряжением 0,4-220 кВ, более 160 километров линий электропередачи всех классов напряжения. Топливообеспечение электростанций Сахалинэнерго осуществляется в соответствии с графиком и заключенными договорами.
В этом году затраты энергокомпании на выполнение ремонтной программы составят около 1,3 млрд рублей.
Основной объем работ завершится к началу октября. Готовность Сахалинэнерго к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2019-2020 годов оценит специальная комиссия, которая должна выдать энергопредприятию паспорт готовности к работе в зимних условиях.
По-прежнему подготовка энергообъектов к зиме серьезно осложняется задолженностью за электроэнергию. На 1 июня текущего года она превысила 1,2 млрд рублей. Самыми проблемными группами должников остаются: население (368,4 млн рублей); управляющие компании (332,9 млн рублей) и предприятия ЖКХ (145,1 млн рублей).
Низкая платежная дисциплина потребителей негативно сказывается на выполнении ремонтных работ, своевременной закупке топлива и оборудования. Чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы в зимний период Сахалинэнерго вынуждено привлекать кредитные ресурсы.
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