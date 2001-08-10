Валерий Лимаренко ответит на вопросы углегорцев

Во вторник, 2 июля, глава региона Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетит Углегорский городской округ. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

По итогам визита состоится традиционная встреча с жителями. Пообщаться с врио губернатора углегорцы смогут в районном доме культуры «Октябрь» по адресу: ул. Победы, 132. Начало мероприятия – в 16:00.

Перед встречей, в 15:00, начнется личный прием граждан министрами областного правительства и сотрудниками городской администрации.

Приглашаются все желающие.