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11:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Валерий Лимаренко ответит на вопросы углегорцев
Во вторник, 2 июля, глава региона Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетит Углегорский городской округ. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
По итогам визита состоится традиционная встреча с жителями. Пообщаться с врио губернатора углегорцы смогут в районном доме культуры «Октябрь» по адресу: ул. Победы, 132. Начало мероприятия – в 16:00.
Перед встречей, в 15:00, начнется личный прием граждан министрами областного правительства и сотрудниками городской администрации.
Приглашаются все желающие.
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