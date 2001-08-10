"Хозяина моря" накормили в Поронайске
Древний обряд кормления духа – хозяина моря – каждый год проводится на Сахалине в преддверии лососевой путины. Накануне в традиционном празднике коренных малочисленных народов Севера принял участие глава региона Валерий Лимаренко, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Побережье залива Терпения в этот день стало центром притяжения не только для жителей Поронайска, но и гостей из Охинского, Ногликского, Тымовского, Смирныховского районов, Южно-Сахалинска и даже из Якутии. Здесь звучали родные языки северных народов – нивхов, уильта, эвенков, нанайцев. Развернулась ярмарка с угощениями и декоративно-прикладным искусством.
– Россия всегда была многонациональным государством, в котором мирно живут разные народы с непохожей ни на какую другую культурой. И в этом разнообразии – наша сила и повод для гордости. Сегодня острова являются домом для более 4 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера, – сказал Валерий Лимаренко. – Сегодняшний праздник – это праздник труда отважных и трудолюбивых рыбаков, кто не боится выходить в море, чтобы накормить свои семьи. Этот обряд уже много веков ассоциируется с теплом костра и запахом дыма, всевозможными угощениями и, конечно, прекрасным настроением.
Издревле северные народы верили: если не задобрить хозяина моря перед главной путиной года, он рассердится и не даст рыбы. Чтобы большая рыбалка оказалась удачной, старейшины преподносят духу специально приготовленную еду. В деревянной чаше должно быть лакомство от каждого родового хозяйства и общины – лучшие блюда из ягод, грибов, мяса. Главное – не положить по ошибке рыбу. Дух моря, приняв такой гостинец, подумает, что рыба человеку не нужна, и путина будет неудачной.
Традиционно обряд проводит мужчина – глава рода, племени, семьи. Женщины дают напутственные слова и готовят угощения. А представители сильной половины отправляют яства в морскую стихию.
Коренные островитяне всегда были смелыми охотниками, ловкими рыболовами и умелыми оленеводами. На празднике команды из разных уголков Сахалина продемонстрировали свое мастерство в стрельбе из лука и прыжках через нарты, национальной борьбе и метании маута на импровизированного оленя.
Гости могли не только поболеть за спортсменов, но и полюбоваться изделиями декоративно-прикладного творчества – меховыми одеждами, картинами из рыбьей кожи, посудой из бересты, украшениями из бисера в этническом стиле. Всем желающим предлагали продегустировать блюда национальных кухонь северных народов.
– Фишка нанайской кухни – это полынь. Мы готовим из нее супы, салаты, – рассказала Антонина Киле. – Уха из сазана, пельмени с лососем, лепешки с ягодами на десерт – это то, что всегда бывает на наших столах. Без рыбы мы не можем.
Фаворитом гостей праздника стал традиционный нивхский десерт, напоминающий желе с ягодами. Все удивились, когда хозяйки раскрыли секрет: желе готовится из очищенной, высушенной и измельченной рыбьей кожей.
На морском побережье в праздничный день выступали национальные творческие коллективы – ансамбль «Пила-кен», что в переводе означает «большое солнце», из села Некрасовка Охинского района и ансамбль «Серебряные узоры» из Поронайска.
Яркий межмуниципальный праздник на берегу залива Терпения в Поронайске прошел уже в 24-й раз.
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