Южносахалинцев проконсультируют по вопросам электронных услуг

Ряд "горячих" телефонных линий пройдет в департаменте по управлению муниципальным имуществом Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься 2, 4 и 9 июля с 15.00 до 16.00.

Специалисты проконсультируют горожан по вопросам получения следующих муниципальных услуг в электронной форме:

- предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду - по телефонам: 300-647 (доб. 1) и 300-644 (доб. 3);

- предоставление земельного участка, на котором расположены здания, сооружения - по телефонам: 300-638 (доб. 3) и 300-751.