Валерий Лимаренко встретится с дальненцами

В четверг, 4 июля, глава региона с рабочей поездкой посетит село Дальнее. По итогам визита состоится традиционная встреча с жителями. Пообщаться с Валерием Лимаренко южносахалинцы смогут в местном доме культуры по адресу: ул. Ударная, 50. Начало мероприятия – в 17:00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Перед встречей, в 16:00, начнется личный прием граждан министрами областного правительства и сотрудниками городской администрации.

Приглашаются все желающие.