Ряд выездных приемов граждан в июле проведет департамент социальной политики Южно-Сахалинска.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, в течение месяца по четвергам жители городского округа, относящиеся к категории «Дети войны», смогут подать заявление для назначения единовременной денежной выплаты ко Дню окончания Второй мировой войны.

- Подобные приемы организованы, прежде всего, для удобства пожилых горожан, ведь не все они смогут добраться до областного центра, чтобы передать документы. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, удостоверение «Дети войны» (при наличии) и банковские реквизиты. Во время встречи специалисты помогут заполнить необходимые документы, - отметила директор департамента социальной политики Эльвира Юркова.

Приемы с 14.30 до 17.00 пройдут по следующему графику:

4 июля: п/р Хомутово (ул. Центральная, 39);

11 июля: с. Санаторное (отдел по управлению селом, дом № 23, 2-й подъезд, 1-й этаж);

18 июля: п/р Новоалександровск (ул. Советская, 76);

25 июля: п/р Луговое (ул. Гайдука, 1).