«Дары морей» ждут заявок от южно-сахалинских поваров

«Дары морей» - под таким названием будут представлены фестивальные блюда в заведениях общественного питания и отделах кулинарии предприятий розничной торговли в августе. Владельцев ресторанов, кафе и отделов кулинарии областного центра приглашают подать заявку на участие в специальном гастрономическом марафоне, который пройдет в рамках городского фестиваля «Остров-Рыба», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.

В этом году организаторы мероприятия в лице администрации Южно-Сахалинска решили изменить привычный формат проведения фестиваля. В течение всего августа в заведениях, участвующих в марафоне, будут представлены блюда специального предложения - по цене не более 350 рублей. Шеф-поварам предлагают удивить своих гостей новинками. Это должны быть блюда из лосося, кальмара и камбалы, приготовленные по традиционным или авторским рецептам.

- Цель фестиваля «Остров-Рыба», как и ранее, - это развитие гастрономического туризма, повышение культуры обслуживания и подачи блюд, продвижение рыбной продукции региона на внутреннем и внешних рынках, - рассказала директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Римма Кузенкова. - В этом году горожан ждет много сюрпризов, в том числе и специальные блюда в ресторанах, кафе и отделах кулинарии города. Изменится и сам формат мастер-классов, пройдут конкурсы среди любителей поварского дела.

Финальный аккорд «Острова-Рыбы» останется прежним - это большой гастрономический праздник с культурной и развлекательной программой, работой рыбного маркета, зоны фуд-корта, дегустациями, награждением победителей конкурсов и участников мероприятий, проводимых в рамках фестиваля. Традиционно «Остров-Рыба» приурочен к празднованию Дня города Южно-Сахалинска и пройдет уже в четвертый раз.

Для того, чтобы стать участником гастрономического марафона «Дары морей», необходимо отправить заявку по форме на адрес электронной почты: dpr@yuzhno-sakh.ru. В ней необходимо указать наименования блюд, которые будут продаваться в течение месяца по специальной цене. Прием заявок осуществляется с 1 по 10 июля (включительно).

Телефон для справок 300-743 (доб. 1).