Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июля 2019
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Зарядку и мастер-класс по маунтинбайку проведут для сахалинцев
09:05, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Транспортный прокурор ответит на вопросы жителей Северо-Курильска

Сахалинский транспортный прокурор проведет прием граждан в Северо-Курильске. Завтра, 4 июля, он ответит на вопросы, касающиеся соблюдения прав островитян на транспорте. Об этом сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Все желающие могут записаться на приём по телефонам 8 (4242) 42-49-01, 8 (4242) 42-44-14.

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