Транспортный прокурор ответит на вопросы жителей Северо-Курильска

Сахалинский транспортный прокурор проведет прием граждан в Северо-Курильске. Завтра, 4 июля, он ответит на вопросы, касающиеся соблюдения прав островитян на транспорте. Об этом сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Все желающие могут записаться на приём по телефонам 8 (4242) 42-49-01, 8 (4242) 42-44-14.