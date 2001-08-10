Южносахалинка Валерия Зинина выиграла грант от «Росмолодежи»
Девушка мечтает снять короткометражный документальный фильм о молодежи
Жительница Южно-Сахалинска Валерия Зинина стала победительницей грантового конкурса молодежных инициатив от Росмолодежи. Он прошел в рамках всероссийского образовательного форума «Восток» во Владивостоке, пишет ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам молодёжи.
- Мой фильм – это четыре новеллы о сахалинцах. Двое ребят переживают кризис и не могут найти себя, а еще двое, несмотря на сложности, добились успеха на островах. Я и сама когда-то не знала, чем заняться, как самореализоваться и даже думала уехать с Сахалина. Хочу помочь таким же ребятам, показать им, что проблема не всегда в окружении, а зачастую нужно просто не бояться делать шаги в сторону своей мечты, - поделилась Валерия.
Всего свои идеи экспертам Росмолодежи представили около 200 человек. По итогам защиты проектов 72 участника форума получили рекомендационные сертификаты на получение грантов на общую сумму свыше 30 млн рублей.
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