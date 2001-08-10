Южно-сахалинские детсады примут участие в форуме «Образование - энергия будущего»
Руководители дошкольных учреждений Южно-Сахалинска обсудили работу одной из интерактивных площадок международного форума «Образование - энергия будущего», посвященной моделированию образовательных активностей в сфере робототехники и естественно-научного экспериментирования. Об этом сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на агентство по развитию города.
Педагоги совместно с представителем ООО «Научные развлечения» Андреем Рыжовым разобрали ряд организационных вопросов, проработали возможности технического оснащения и продумали содержательную часть площадки, на которой ребят познакомят с основами пиктограммного программирования, естественных наук в цифровой лаборатории, научат азам электрики, физики, химии и так далее.
- На предстоящем форуме мы попытаемся создать единое образовательное пространство, где дети смогут не только познавать окружающий мир, но и научиться взаимодействовать между собой, договариваться, обмениваться размышлениями, сообща решать поставленные задачи и критически оценивать результат, - отметил заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами ООО «Научные развлечения» Андрей Рыжов.
Напомним, в августе областная столица впервые станет местом проведения масштабного образовательного форума, на который соберутся педагоги из разных регионов России, а также из Японии, Кореи. Мероприятие пройдет при поддержке института проблем образовательной политики «Эврика» (г. Москва). Ожидается также участие представителей органов исполнительной и законодательной власти нашей страны.
Подать заявку на участие в I Международном образовательном форуме «Образование - энергия будущего» можно, заполнив специальную электронную форму на сайте мероприятия: юсоф.рф. Регистрация продлится до конца июля.
Кроме этого на одной из площадок форума состоятся презентации участников конкурса культурно-образовательных инициатив, направленного на повышение качества общего (включая дошкольное) и дополнительного образования (для детей и взрослых), предоставляемого жителям городов (муниципалитетов), независимо от возраста и социального статуса. Прием заявок от конкурсантов будет осуществляться с 1 до 10 июля. Ознакомиться с Положением о конкурсе можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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