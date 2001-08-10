Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июля 2019
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12:03, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским родителям дадут советы по воспитанию детей

Лекция «Социальное развитие детей и подростков» пройдет в областной универсальной научной библиотеке 10 июля, пишет ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Приглашенный эксперт – доцент кафедры психологии СахГУ Арина Швецова, вместе с аудиторией рассмотрит вопросы социального развития современных детей, давления на них со стороны сверстников, учителей и родителей. Специалист разберет причины и последствия недоразвития в каждом возрастном периоде, варианты коррекции и развития социальных навыков у детей и подростков.

Начало лекции в 17.00. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону 8 (4242) 45-25-22.

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