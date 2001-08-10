Железнодорожный переход оборудовали в Березняках

Поручения, данные главой Сахалинской области Валерием Лимаренко во время встречи жителям сел Березняки и Старорусское, продолжают исполняться на территории населенных пунктов. Решением одной из таких задач и стали проведенные на железнодорожных путях работы. Теперь пересекать этот участок стало безопасно, пишет ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.

Напомним, в апреле жители двух сел озвучили ряд актуальных, по их мнению, проблем: обеспечение жильем, строительство и содержание дорог, газификация и пр. Каждый вопрос был взят на контроль.

По словам начальника отдела по управлению селом Березняки Геннадия Маркова, в течение двух прошедших месяцев уже исполнен ряд поручений. Так, в конце апреля через реку Колку, разделяющую северную и южную части села Березняки, обустроили временный пешеходный мост для жителей частного сектора, расположенного на южном берегу реки. Чтобы попасть в центр села, им надо было преодолевать большие расстояния, местами сопряженные с трассой. Кроме того, в обоих селах отгрейдированы дороги.

Также на встрече был поднят вопрос по переселению из ветхого и аварийного жилья. К концу нынешнего года завершится строительство двух трехэтажных жилых домов. В 2020 году в Березняках возведут еще три малоэтажных дома. Новые квартиры получат жители аварийного фонда, расположенного в Березняках и Старорусском на ул. Зеленой, Железнодорожной и Школьной.

К реализации в нынешнем году запланирована установка уличного освещения в старой части села Березняки по ул. Железнодорожной. Планируется начать строительство 2-й очереди газопровода, которая обеспечит голубым топливом северную часть населенного пункта.

- Наше село не узнать! Люди, которые давно не были здесь, не сразу понимают, что это Березняки, настолько все меняется в лучшую сторону. Строятся дома и дороги. Я сама живу в аварийном доме и очень жду переезда. Дорожные работы ведутся активно. Газ скоро будет во всем селе. Вот построили мост через реку Колк. Сооружение достаточно крепкое. Если вспомнить, как раньше переходили реку, и как сейчас, то это небо и земля. Поселок растет и преображается, - рассказала жительница Наталья Черемисинова.

Прорабатываются и поручения, требующие более длительного решения. К примеру, строительство дорог. Уже определен список улиц, где строительно-монтажные работы будут проведены в первую очередь. Сейчас готовятся документы на проведение проектно-изыскательских работ. Полностью привести в порядок улицы населенного пункта планируется к 2021 году.