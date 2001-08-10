На встречу с Валерием Лимаренко жителей Елочек и Дальнего доставят автобусы

Дополнительные автобусы 4 июля доставят жителей Дальнего и Елочек на встречу с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко. Мероприятие пройдет в городском Доме культуры «Родина» по адресу: пр. Мира, 83. Начало в 17.00, пишет ТИА «Острова» со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Первый автобус отправится от остановки напротив магазина по ул. Ударной, 21 в сторону Южно-Сахалинска в 15.00, второй - в 16.00.

Стоит отметить, что в 15.30 - перед началом встречи - начнется личный прием граждан министрами областного правительства и сотрудниками городской администрации.

Напоминаем, около Дома культуры «Родина» продолжаются строительно-монтажные работы по реконструкции сквера. В связи с этим часть территории огорожена, поэтому для участников встречи на личном автотранспорте предусмотрены дополнительные возможности для парковки. Одна из ближайших расположена через дорогу - около департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска (пр. Мира, 64а, за комплексом «Коралл»). Также можно будет воспользоваться парковкой у Корейского культурного центра. Заезд осуществляется с ул. Физкультурной.