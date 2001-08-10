Почётные грамоты вручили островным волонтёрам

Волонтёров, участвовавших в организации Дня молодежи, наградили в Южно-Сахалинске. Всего на разных площадках события работали около 70 добровольцев, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на

- Хочу вас поблагодарить за работу. Приятно, что такие события проходят при активном участии нашей молодежи. Вы участвовали и в других масштабных проектах - это игры «Дети Азии» и чемпионат «Молодых профессионалов». Важно, чтобы такие праздники, молодежные мероприятия мы готовили и проводили вместе с вами. Впереди у нас еще много ярких проектов, всем успехов, - обратился к волонтерам и.о. руководителя агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов.

Напомним, День молодежи в областном центре праздновали 28 июня на стадионе «Космос», расположенном в городском парке культуры и отдыха. Там проводили мастер-классы, дворовые команды играли в стритбол, на танцполе молодежь сошлась в танцевальном баттле, а все желающие могли принять участие в розыгрыше разнообразных призов. Вечером состоялась концертная программа, участниками которой стали местные коллективы и певец Артем Пивоваров.

- Это незабываемые эмоции, потому что мы целый день провели на площадке, познали новое и получили опыт, чтобы организовать свое мероприятие. Атмосфера зарядила на год вперед до следующего Дня молодежи, - поделилась волонтер Антонина Кириллова.

Волонтеры получили почетные грамоты, а самые активные - еще и подарки. Кроме этого, дипломами наградили организаторов события.