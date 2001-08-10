Перекрёсток Мира-Компроспект в Южно-Сахалинске временно закроют
Перекресток двух проспектов - Мира и Коммунистического - в предстоящие выходные дни закрывается в Южно-Сахалинске. Подрядная организация заменит здесь дорожное покрытие. Ограничения продлятся с 21.00 5 июля до 06.00 8 июля,. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию областного центра.
Напомним, ранее данный участок закрывали для выполнения работ в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту Коммунистического проспекта. Здесь специалисты подрядной организации занимались прокладкой коммуникаций водоснабжения и связи. Заасфальтировать перекресток планировалось еще в прошлых выходные, но выполнить работы помешала непогода.
Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов заранее планировать свои маршруты.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:05 Сегодня Транспортный прокурор ответит на вопросы жителей Северо-Курильска
09:25 Сегодня Сахалинцам расскажут о сокровищах «Алмазного фонда»
10:16 Сегодня Госдума приняла законопроект о сохранении сокращенного рабочего дня для сельских женщин
- 09:46 Сегодня Портфель привлеченных средств ВТБ на Сахалине вырос на 80%
- 13:40 4 Июня Кишечную палочку нашли в двух сахалинских реках
14:34 5 Июня Южно-Сахалинский камерный оркестр завершил юбилейный сезон
10:20 11 Июня Островитян приглашают поучаствовать в арт-фестивале
17:03 17 Июня С посадкой картофеля на островах справились на 100%
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?