Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июля 2019
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14:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Перекрёсток Мира-Компроспект в Южно-Сахалинске временно закроют

Перекресток двух проспектов - Мира и Коммунистического - в предстоящие выходные дни закрывается в Южно-Сахалинске. Подрядная организация заменит здесь дорожное покрытие. Ограничения продлятся с 21.00 5 июля до 06.00 8 июля,. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию областного центра.

Напомним, ранее данный участок закрывали для выполнения работ в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту Коммунистического проспекта. Здесь специалисты подрядной организации занимались прокладкой коммуникаций водоснабжения и связи. Заасфальтировать перекресток планировалось еще в прошлых выходные, но выполнить работы помешала непогода.

Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов заранее планировать свои маршруты.

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