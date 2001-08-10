Южносахалинцы смогут проверить здоровье прямо у себя во дворе
Проект «Диспансеризация на колёсах» запускают в Южно-Сахалинске. Пройти профилактическое обследование жители города смогут прямо у себя во дворе. Сейчас к первому выезду готовятся представители поликлиники консультативно-диагностического центра, позднее к этой работе подключатся сотрудники и других медучреждений, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
Пилотный выезд намечен на 5 июля, с 12 до 19 часов. Пройти первый этап диспансеризации или профилактический осмотр можно будет во дворе возле «ЖЭУ-7» (Поповича, д. 20А).
- Мы привозим два мобильных комплекса. Один – это передвижной рентген-кабинет (флюорограф, маммограф). Во втором находится лаборатория, врачебный кабинет. ЖЭУ нам выделяет площади для организации работы по анкетированию, – сообщил главный врач КДЦ Олег Саяпин.
С середины этого месяца сотрудники поликлиники КДЦ планируют организовывать такие выезды по 2-3 раза в неделю. К этому медучреждению прикреплено более 40 тысяч человек. Остановки запланированы не только во дворах, такие медосмотры организуют и на предприятиях.
19 июля к проекту «Диспансеризация на колёсах» присоединится и поликлиника №4. В этот день в Хомутово её сотрудники будут вести аналогичную работу с 9 до 16 часов у местной амбулатории.
Напомним, что в июне на Сахалине введён «Единый день диспансеризации», теперь этот медосмотр можно пройти в поликлиниках и по субботам, также кабинеты медпрофилактики работают в среду вечером. Как и в остальное время, обращаться в них можно, минуя регистратуру.
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